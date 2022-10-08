Варшава, готові? "Нова Пошта" відкрила перше відділення у Польщі, фото

Нова Пошта відкрила філію на ринку Польщі, в якій зараз проживає приблизно 3,37 мільйона українців. Перше відділення почало приймати клієнтів у Варшаві.

Про це повідомила компанія у Twitter .

"Варшава, готові? Відділення у польській столиці вже працює", - написали представники Нової пошти, додавши кумедний знімок.

Перше відділення Нової Пошти у Варшаві можна знайти за адресою M?ci?ska 18.

На запитання інтернет-користувачів про те, коли може з'явитися відділення у Кракові, представники української компанії відповіли – "сподіємось скоро". Також протягом місяця відділення можуть з'явитися і в інших польських містах – Вроцлаві, Жешуві та Познані.