Супермаркети показали нові ціни на кавуни, дині, сіль та цукор: де продукти продаються дешевше

Крупні супермаркети оновили ціни на кавуни, дині, сіль та цукор. Стало відомо, скільки потрібно заплатити за продукти в Україні на початку жовтня.

Супермаркети показали нові ціни на кавуни, дині, сіль та цукор: де продукти продаються дешевше

За даними сайту zakaz.ua та порталу Мінфін, кавуни, дині, сіль та цукор змінилися в ціні. Кавун найдешевший у торговій мережі МегаМаркет. Кілограм коштує 29,98 грн. А ось у мережі Метро вартість вражає. Ягода продається по 129,90 грн/кг.

Диня в Метро также представлена за космічною ціною в 199,90 грн/кг. Вона доступніша в МегаМаркеті – від 99 до 120 грн/кг залежно від сорту. Найдешевший продукт – у Новусі, по 79,99 грн/кг.

Супермаркети показали нові ціни на кавуни, дині, сіль та цукор: де продукти продаються дешевше

Ажіотажу навколо кавунів та динь цього року немає. У зв'язку з окупацією Херсонської області, звідки традиційно привозили ці продукти, пропозиція на ринку залишається обмеженою. Українці не поспішають викладати значні суми за сезонний товар, який так і не подешевшав.

Після початку повномасштабної війни в країні злетіли ціни на сіль та цукор. Середня вартість морської харчової солі зросла із 30,56 до 31,70 грн/кг. Вона найдоступніша у магазинах мережі Варус – по 27,50 грн/кг.

Супермаркети показали нові ціни на кавуни, дині, сіль та цукор: де продукти продаються дешевше

Щодо цукру, він також подорожчав. На даний момент кілограм солодкого продукту коштує в середньому 34,63 грн. В Ашані він найдешевший – по 34,50 грн.

Раніше повідомлялося, чому в Україні рекордно подорожчали яйця. Вартість десятка, за прогнозом аналітиків, до кінця року зросте до 100 грн.


Ловіцька Леся, Тудей





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