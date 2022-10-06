Віялові відключення електроенергії: експерт спрогнозував 8-годинні перебої зі світлом

Колишній голова прес-центру НАК "Нафтогаз України" та експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив ресурси на майбутню зиму. Він попередив жителів країни про майбутні віялові відключення електроенергії. У будинках може не бути світла до 8 годин на день.

Як відомо, опалювальний період в Україні буде максимально складним за всі роки незалежності. Це пов'язано із війною та дефіцитом енергоносіїв, які раніше закуповувалися у Росії. Юрій Корольчук нагадав про необхідність економити паливо як у промисловому секторі, так і серед населення.

Аналітик зазначив, що влада розглядає варіанти використання мобільних котелень і переходу на інший вид палива. Однак дровами та буржуйками не можна обігріти сотні тисяч та мільйони людей. Корольчук наголосив, що держава має подбати про українців.

Щодо електроенергії, то кризова ситуація із Запорізькою АЕС не буде визначальною. Фахівець запевнив, що українці можуть обійтися і без її електроенергії.

Корольчук спрогнозував віялові відключення електроенергії.

"У ситуації зупинки блоку або двох блоків, випаде тисяча або дві тисячі мегават, і тоді, швидше за все, будуть вдаватися до віялових відключень, тобто контрольованого процесу обмеження споживання електроенергії. Я не думаю, що буде проблемою пережити 5, 6 або 8 годин без електроенергії", - пояснив експерт.

Як відомо, влада ввела мораторій на підвищення тарифів для населення під час війни, а також протягом півроку після скасування воєнного стану. Але тарифи на газ для промислових підприємств збільшаться.

Юрій Корольчук не вважає, що це дуже вплине на вартість продуктів. Вони подорожчають, але не критично.

"Наша промисловість, яка споживала газ, здебільшого експортувала товари. Звичайно, це послаблює конкурентність товару українського виробника на європейському чи іншому світовому ринку. Для внутрішнього споживача це позначиться на тому ж хлібі, молочній та м'ясній продукції. Але очікувати зростання в рази я би не став. Десь 20% плюс інфляція. Але так, ціна на газ підштовхне ціну на продукти харчування. Нічого хорошого в цьому немає", - цитує аналітика УНІАН.

Нагадаємо, раніше аналітики повідомили, що зробити жителям міст за віялових відключень електроенергії.