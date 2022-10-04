Євробонди України знову подешевшали

Українські єврооблігації минулого тижня продовжили дешевшати на тлі новин про оголошені РФ псевдореферендуми та заяви про незаконну анексію українських територій, втративши в ціні в середньому близько 5,9%. Про це пише Бізнес.Цензор.

Євробонди України знову подешевшали

Падіння єврооблігацій

За даними Bloomberg, трохи менше зниження зафіксовано на короткому кінці кривої, зокрема, доларові єврооблігації з погашенням у 2025 році подешевшали на 4,3% — до 23,9% від номіналу, що відповідає прибутковості на рівні близько 69,2% річних.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026?2030 роках на кінець минулої п'ятниці коштували 20,9?22% від номіналу, що на 1,1?1,8 відсоткового пункта (в.п.) нижче, ніж тижнем раніше, а поточні ставки за ними зросли до 58,6?39% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031?2035 роках знизилася найбільше — у середньому на 7,6%, або на 1,3?2 в.п. — до 19,1?18,5% від номіналу. Тепер їхня прибутковість становить відповідно 34,7?32,5% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою — зниження в середньому на 4,8%. На кінець минулого тижня папери як із погашенням у 2028 році, так і у 2032 році котирувалися по 19,4% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 46,6% у першому випадку та 29,7% річних — у другому.

ВВП-варанти

Трохи більше подешевшали ВВП-варанти — на 6,6% до 29,2% від умовної вартості.

Загалом за два тижні котирування єврооблігацій України опустилися в середньому на 13%, ВВП-варантів — на 12,8% і повернулися на рівень, який був до їхнього стрибка на новинах про дуже успішний наступ української армії у першій половині вересня.





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