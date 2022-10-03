Український бізнес очікує на підвищення цін та не збирається наймати нових працівників – опитування НБУ

Український бізнес у вересні пом’якшив негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності на фоні адаптації до воєнних умов та пристосування населення до поточної ситуації. Та все одно підприємці очікують на зростання цін та не збираються наймати нових працівників. Про це йдеться у вересневому опитуванні підприємців, яке проводить Національний банк України.

За даними опитування , головними проблемами для бізнесу є руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою, здорожчання енергоресурсів, зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності. Саме ці фактори наразі стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки.

Підприємства промисловості поліпшили оцінки економічних перспектив. Другий місяць поспіль респонденти очікують зростання обсягу нових замовлень, а відповідно і збільшення обсягів виготовленої продукції. В той же час очікування стосовно обсягів нових експортних замовлень залишалися песимістичними.

Підприємства сектору будівництва висловили найбільш стримані серед всіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності. Це зумовлено низькою платоспроможністю споживачів, станом суміжних ринків, а також сезонним чинником. Водночас знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень. Але водночас збільшувати закупівлі сировини та матеріалів теж не планують.

Підприємства торгівлі поліпшили очікування щодо своєї економічної діяльності. Це сталося вперше з початку року. Вони оптимістично оцінюють обсяги товарообороту та обсяги закупівлі товарів для продажу. Але вказують на зменшення залишків товарів для продажу і налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг поліпшили власні очікування, пом’якшивши негативні оцінки щодо обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання. Але очікують підвищення тарифів на власні послуги.

Левова частка бізнесу очікує на здорожчання власної продукції та послуг через імовірне зростання цін на сировину та товари постачальників.

Всі представники бізнесу не очікують зростання загальної чисельності працівників на своїх підприємствах. Найгірша ситуація у підприємствах торгівлі.