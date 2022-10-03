В касах банків побільшає готівкової валюти: НБУ проведе черговий обмін

Для обміну фінустановам буде запропоновано $100 млн та EUR100 млн, інформує ZN.ua.

В касах банків побільшає готівкової валюти: НБУ проведе черговий обмін
НБУ продовжує боротьбу з дефіцитом готівкової валюти
© depositphotos/ozguroral

Сьогодні, 3 жовтня, Національний банк України (НБУ) проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків. Обміняють $100 млн та EUR100 млн Про це повідомила пресслужба регулятора.

"НБУ вкотре проведе операції з обміну готівкової валюти на безготівкову. Для обміну системно-важливим банком буде запропоновано $100 млн та EUR100 млн. Результати операцій будуть оприлюднені в день їх проведення", – йдеться в повідомленні.


Артем Руденко, ZN.ua





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