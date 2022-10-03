Українські біженці обміняли у польських банках 730 мільйонів гривень на злоті

Понад 100 тисяч українських біженців з 25 березня до 9 вересня обміняли у відділеннях Bank Polski 728 млн грн на 98 млн злотих. Про це свідчать дані Bank Polski, передає Інтерфакс-Україна.

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Вартість середньої операції обміну склала 7 тис. грн, при ліміті 10 тис. грн.

Всі обміняні гривні було переведено Bank Polski до регіональних відділень Національного банку Польщі, а потім продано до НБУ за тим самим курсом.

У центробанку Польщі уточнили, що 28 вересня Bank Polski остаточно розрахувався з Національним банком України за укладеною 18 березня угодою про обмін української гривні на польський злотий для українських біженців.