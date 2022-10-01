Змінився механізм виплат субсидій та пільг на ЖКП: чого очікувати отримувачам

Мінсоцполітики ухвалило рішення з 1 жовтня змінити механізм виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання побутового палива та зрідженого газу. Про це йдеться в постанові Кабміну № 1041 від 16 вересня 2022 року, нагадує КМДА.

Головне, що змінюється – виплати субсидій та пільг здійснюватимуться через органи Пенсійного фонду.

«Таке рішення ухвалюється з метою забезпечення права на належні пільги особам, які змушені залишити свої будинки через повномасштабну російську агресію», — пояснила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Чого чекати отримувачам субсидій та пільг

По суті нічого не змінюється. Тобто особи, які отримували субсидії та пільги, зміни механізму не відчують. Виплати будуть надходити так само, як робили до цього: на карткові рахунки чи через «Укрпошту».

Крім того, згідно з постановою, до 1 грудня діятиме перехідний період, протягом якого нарахування субсидій та пільг здійснюватимуть органи соціального захисту населення. Після цього такі функції також перейдуть до органів Пенсійного фонду.

Вказана постанова передбачає внесення низки змін до нормативних актів Уряду, якими регулюються питання призначення та виплати субсидій та пільг.