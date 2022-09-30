США запровадили санкції проти компаній, які експортували іранську нафту в обхід ембарго

У Вашингтоні заявили про стурбованість через дестабілізуючу діяльність Ірану у регіоні, інформує ZN.ua.

США запровадили санкції проти компаній, які експортували іранську нафту в обхід ембарго
© wallpapers.eu.com

США запровадили санкції проти компаній, які експортували іранську нафту в обхід ембарго. Зокрема, санкції стосуються мережі компаній з філіями в ОАЕ, Гонконгу та Індії, які експортували нафту та нафтопродукти з Ірану на сотні мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство фінансів США. Крім того, санкції торкнулися двох китайських логістичних компаній. Їхні активи у США будуть заморожені.

Міністерство фінансів США виступило із заявою, в якій попередило про додаткові заходи для застосування економічних обмежень проти Ірану.

«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти міжнародної мережі компаній, залучених до продажу іранської нафти та нафтопродуктів на сотні мільйонів доларів кінцевим споживачам у Південній та Східній Азії. Сьогоднішня акція спрямована проти іранських брокерів і кількох підставних компаній в ОАЕ, Гонконгу та Індії, які сприяли фінансовим переказам і поставкам іранської нафти та нафтохімічних продуктів», - йдеться у заяві.

У Міністерстві фінансів США наголосили, що поки Іран відмовляється повернутися до виконання умов ядерної угоди, Сполучені Штати продовжуватимуть застосовувати санкції проти продажу іранської нафти та нафтохімічних продуктів.

«Ці вимушені заходи триватимуть на регулярній основі з метою суворого обмеження експорту нафти та нафтохімічної продукції з Ірану. Будь-хто, хто бере участь у сприянні цим незаконним продажам і транзакціям, повинен негайно припинити і відмовитися, якщо хоче уникнути санкцій США», - зазначили у міністерстві, додавши, що обмеження можуть бути скасовані у разі повернення Іраном до виконання умов ядерної угоди.

«Ми як і раніше стурбовані широким спектром політики Ірану, від його ядерної програми та зловживань проти власного народу, до підтримки війни Росії проти України за допомогою безпілотників і військової підготовки, а також дестабілізуючу діяльність у регіоні, і ми продовжуватимемо відповідати на цю небезпечну політику санкціями та іншими інструментами», - йдеться у заяві.

Іранська ядерна угода була досягнута у 2015 році між Іраном та США, Великою Британією, Росією, Францією, Китаєм, Німеччиною, ЄС. Іран погодився обмежити свою ядерну діяльність і допустити міжнародних інспекторів в обмін на скасування руйнівних для країни економічних санкцій.

У 2018 році США під керівництвом Дональда Трампа вийшли з угоди і відновили односторонні санкції проти Ірану. Інші учасники угоди поставилися до цього скептично. Іран оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Замість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕЗамість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ
McDonald’s відкриває ще сім ресторанів у КиєвіMcDonald’s відкриває ще сім ресторанів у Києві
Нафтогаз не враховує деякі платежі за газНафтогаз не враховує деякі платежі за газ
Які країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСРЯкі країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСР
ФОП з наступного року працюватимуть за новими правиламиФОП з наступного року працюватимуть за новими правилами
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина має найбільше з усіх країн ЄС діючих компаній у Росії — KSE InstituteНімеччина має найбільше з усіх країн ЄС діючих компаній у Росії — KSE Institute
З майже 900 росіян, проти яких Україна ввела санкції за чотири місяці, активи стягнули лише з одного олігарха – ЦПКЗ майже 900 росіян, проти яких Україна ввела санкції за чотири місяці, активи стягнули лише з одного олігарха – ЦПК
Ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань підвищення ставки ФРСЦіни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань підвищення ставки ФРС
Акції вакцинних компаній обвалилися після заяви Байдена про закінчення пандеміїАкції вакцинних компаній обвалилися після заяви Байдена про закінчення пандемії
Одна з найбільших російських металургійних компаній через санкції не зможе провести платежі за євробондамиОдна з найбільших російських металургійних компаній через санкції не зможе провести платежі за євробондами
Взимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін СШАВзимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін США
Глава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогуГлава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогу
У США готуються до обмеження цін на російську нафтуУ США готуються до обмеження цін на російську нафту
"Нафтогаз" ініціював новий арбітраж проти "Газпрому""Нафтогаз" ініціював новий арбітраж проти "Газпрому"
Ціни на нафту впали, незважаючи на погрози ПутінаЦіни на нафту впали, незважаючи на погрози Путіна
Последние новости
Подгружаем последние новости