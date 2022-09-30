США запровадили санкції проти компаній, які експортували іранську нафту в обхід ембарго. Зокрема, санкції стосуються мережі компаній з філіями в ОАЕ, Гонконгу та Індії, які експортували нафту та нафтопродукти з Ірану на сотні мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство фінансів США . Крім того, санкції торкнулися двох китайських логістичних компаній. Їхні активи у США будуть заморожені.

Міністерство фінансів США виступило із заявою, в якій попередило про додаткові заходи для застосування економічних обмежень проти Ірану.

«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти міжнародної мережі компаній, залучених до продажу іранської нафти та нафтопродуктів на сотні мільйонів доларів кінцевим споживачам у Південній та Східній Азії. Сьогоднішня акція спрямована проти іранських брокерів і кількох підставних компаній в ОАЕ, Гонконгу та Індії, які сприяли фінансовим переказам і поставкам іранської нафти та нафтохімічних продуктів», - йдеться у заяві.

У Міністерстві фінансів США наголосили, що поки Іран відмовляється повернутися до виконання умов ядерної угоди, Сполучені Штати продовжуватимуть застосовувати санкції проти продажу іранської нафти та нафтохімічних продуктів.

«Ці вимушені заходи триватимуть на регулярній основі з метою суворого обмеження експорту нафти та нафтохімічної продукції з Ірану. Будь-хто, хто бере участь у сприянні цим незаконним продажам і транзакціям, повинен негайно припинити і відмовитися, якщо хоче уникнути санкцій США », - зазначили у міністерстві, додавши, що обмеження можуть бути скасовані у разі повернення Іраном до виконання умов ядерної угоди.

«Ми як і раніше стурбовані широким спектром політики Ірану, від його ядерної програми та зловживань проти власного народу, до підтримки війни Росії проти України за допомогою безпілотників і військової підготовки, а також дестабілізуючу діяльність у регіоні, і ми продовжуватимемо відповідати на цю небезпечну політику санкціями та іншими інструментами», - йдеться у заяві.

Іранська ядерна угода була досягнута у 2015 році між Іраном та США , Великою Британією, Росією, Францією, Китаєм, Німеччиною, ЄС. Іран погодився обмежити свою ядерну діяльність і допустити міжнародних інспекторів в обмін на скасування руйнівних для країни економічних санкцій.