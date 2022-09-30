Сенат США підтримав виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги

Голосування у Палаті представників очікується завтра.

Сенат США підтримав виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги
© unsplash/haroldrmendoza

Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування урядових програм, що включає $12,4 млрд на допомогу Україні. Ініціативу підтримали понад 60 парламентарів, що необхідно для її затвердження. Трансляцію засідання вів телеканал C-SPAN.

Кошти спрямують як на військову допомогу, так і на фінансову підтримку уряду України.

На військові потреби планують направити $3 млрд. Гроші підуть на закупівлю та доставку зброї, техніки та запасів, техобслуговування, «виплату зарплат тиловому забезпеченню», а також надання розвідданих ЗСУ та силам безпеки України.

Ще $4,5 млрд пропонується направити на економічну підтримку Києва, зокрема забезпечення роботи урядових органів, що дозволить забезпечити макроекономічну стабільність та надавати базові послуги для громадян.

Законопроєкт також дозволяє президенту Джо Байдену передати Україні з арсеналів США озброєння на суму $3,7 млрд. На поповнення США власних запасів озброєнь та виробництво нових боєприпасів закладено $2,04 млрд.

Майже $3 млрд планується витратити на забезпечення військ США, розгорнутих у Європі, ще $2 млн – на облік та контроль за витрачанням коштів у межах надання допомоги. На «підготовку та реагування на потенційні ядерні та радіаційні інциденти в Україні» передбачено $35 млн.

Законопроєкт має бути схвалений обома палатами Конгресу США до 1 жовтня. А якщо ні, то з понеділка, 3 жовтня, федеральні відомства будуть змушені призупинити роботу. Очікується, що Палата представників проголосує проєкт закону 30 вересня.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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