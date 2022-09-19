Нафтогаз намагається відмовити від паперових платіжок хоча б частину з майже 12 мільйонів своїх нових клієнтів

У "Нафтогазі" намагаються впоратися з небачуваним одномоментним збільшенням клієнтів, і це не єдина проблема, інформує ZN.ua.

Нафтогаз намагається відмовити від паперових платіжок хоча б частину з майже 12 мільйонів своїх нових клієнтів

Лише 546 тис. клієнтів з понад 12,3 мільйона, які з травня перейшли на обслуговування до ГК "Нафтогаз", розраховуються з компанією через особистий кабінет або чат-боти, решті 11,7 млн клієнтів доводиться розсилати паперові платіжки. Це випливає з повідомлення, яке"Нафтогаз" оприлюднив у своєму Facebook.

Як випливає з повідомлення. на сьогодні онлайн-сервісами користується лише 546 тис. клієнтів. Водночас, з травня місяця кількість клієнтів "Нафтогазу" збільшилася одразу на понад 11 млн.

"Це просто зробити в особистому кабінеті та чатботі GASUA у Viber, Telegram та Facebook. Не чекайте на паперовий рахунок поштою, оплачуйте газ онлайн", - переконують в компанії.

Зробити це можна:

  • в особистому кабінеті my.gas.ua
  • чатботі Viber https://chats.viber.com/naftogazpostach
  • чатботі Telegram https://t.me/GASUA_bot
  • чатботі Facebook: http://m.me/NaftogazGasSupply

Нагадаємо, загалом на сьогодні до "Нафтогазу" приєднано 12,3 млн споживачів.

У "Нафтогазі" намагаються впоратися з небачуваним одномоментним збільшенням клієнтів і вчасно розсилати платіжки. Але до сьогодні компанія має проблеми з оперативністю.

До цього додалася ще одна проблема - прихований саботаж з боку облгазів, яких позбавили функцій продажу газу населенню. Проте їм залишили функцію транспортування газу, і вони мають визначати обсяги блакитного палива, що доставили соживачам від "Нафтогазу". Натомість не рідко надсилають платіжки або з нулями, або з цифрами "зі стелі".

Як відомо, 25 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) 26 регіональних операторів газорозподільних систем. Більшість із них — облгази, які працювали під брендом компанії РГК, яку пов'язують із Дмитром Фірташем.

30 травня стало відомо, що Кабінет Міністрів України передав ці облгази в управління «Чорноморнафтогаз», що входить до структури НАК «Нафтогаз України».

А вже 17 червня стало відомо, що Київ та ще п'ять міст залишилися без постачальників газу. Жителів цих регіонів також перевели до "Нафтогазу", як до постачальника "останньої надії".

За матеріалами: Нафтогаз /

Лія Ільченко, ZN.ua





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