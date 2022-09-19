Україна безкоштовно відправить зерно в Ефіопію та Сомалі

Кабмін погодив гуманітарну допомогу для країн, що стикнулися із загрозою голоду, інформує ZN.ua.

Україна безкоштовно відправить зерно в Ефіопію та Сомалі
Фото ілюстративне
© Mind.ua

Кабінет Міністрів України затвердив рішення про надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі, населенню яких загрожує голод. Ці країни отримають від нашої держави до 50 тисяч тонн безкоштовної пшениці на суму 420 мільйонів гривень. Про це йдеться у відповідній постанові, опублікованій на Урядовому порталі.

Зерно планують передати з власності акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України”. Воно має бути не гіршим третього класу.

Згідно з документом, кошти для відшкодування вартості продовольства виділять з резервного фонду держбюджету й направлять компанії, урахувавши середньоринкову ціну пшениці й ПДВ.


Максим Царук, ZN.ua





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