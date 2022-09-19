Виплати для біженців у Німеччині зміняться: що буде інакше

Вже з 1 січня 2023 року українські біженці в Німеччині отримуватимуть більший розмір допомоги, ніж вони отримують зараз. Це пов'язано з тим, що в Німеччині мають намір відкоригувати ставки допомоги, включаючи виплати для біженців, у зв'язку з інфляцією.

Німеччина змінює виплати для біженців: що буде інакше

Про це стало відомо з повідомлення видання Redaktions Netzwerk Deutschland.

Нинішнього року після 24 лютого до Німеччини в'їхало понад мільйон українських біженців. Більшість із них (655 800 осіб) набули статусу тимчасового захисту. З 1 червня вони потрапили під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV, яка виплачується в Німеччині центрами зайнятості.

І ось ці ставки виплат Hartz IV будуть скориговані у зв'язку з інфляцією. Цей проект федерального міністра Хубертуса Хайля почне працювати з 1 січня 2023 року. Таким чином, розмір середньої виплати, яку одержують українці, зросте приблизно на 50 євро.

Німеччина змінює виплати для біженців: що буде інакше

Стало відомо, як змінять кожну виплату

Зокрема, найбільше додадуть одиноким дорослим або батькам-одинакам. Їм додадуть до щомісячної виплати 53 євро. Таким чином, замість нинішніх 449 євро вони отримуватимуть 502 євро.

В інших одержувачів виплати зміняться таким чином:

  • у повнолітніх громадян стане 451 євро (зараз 404);
  • у дітей віком від 14 до 17 років – 420 євро (зараз 376);
  • у дітей віком від 6 до 13 років – 348 євро (зараз 311);
  • у дітей віком до 5 років – 318 євро (зараз 285).

Нагадаємо, понад 20% українських біженців, які зараз перебувають у Польщі, мають намір ще до початку зими повернутися в Україну.


Марченко Любов, Тудей





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