Перерахунок пенсій під час війни: уряд ухвалив важливе рішення

Незважаючи на війну та великі проблеми з наповненням бюджету, уряд ухвалив остаточне рішення щодо перерахунку пенсій у жовтні цього року. Перерахунок пенсій буде, як було заплановано ще до війни. Пенсії багатьох громадян стануть вищими вже з 1 жовтня.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Перерахунок пенсій, насамперед, буде пов'язаний із підвищенням мінімальної зарплати, яке також відбудеться з 1 жовтня. Мінімалка зросте на 200 гривень: з 6500 до 6700. При цьому, згідно із законом, мінімальна пенсія громадян віком від 65 років має становити не менше 40% від мінімальної зарплати. Щоправда, при цьому їхній мінімальний страховий стаж має становити не менше 30/35 (жінки/чоловіки) років, і вони не повинні ніде офіційно працювати.

Таким чином, зараз мінімальна пенсія таких громадян становить 2600 гривень, а з жовтня після перерахунку вона становитиме 2680.

Ще одне підвищення пенсій передбачено з 1 жовтня за так званою віковою лінійкою. Українцям, яким уже виповнилося 70 років, доплачуватимуть щомісяця по 300 гривень. При цьому, якщо вони мають 30/35 років страхового стажу, то їхня мінімальна пенсія має бути з 1 жовтня не менше за 3000 гривень. Тому, якщо у когось навіть із доплатою 300 гривень мінімальна пенсія буде нижчою за 3 тисячі, то їм доплачуватимуть суму грошей, якої бракує.

Нинішнього року буде ще один перерахунок пенсій – з 1 грудня. Тоді підвищать максимальну та мінімальну пенсії, а також зростуть надбавки до пенсій за наднормативний стаж.

Нагадаємо, в уряді зробили важливу заяву щодо пенсій українців.