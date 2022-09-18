Єврокомісія рекомендує заморозити 7,5 млрд євро виплат для Угорщини

Європейська комісія сьогодні рекомендувала призупинити виплати Угорщині за трьома операційними програмами в рамках ключового фонду ЄС на суму 7,5 млрд євро. Рішення прийняли через проблеми з верховенством права у цій країні. Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

«У нас сьогодні була чудова дискусія, і я можу повідомити, що колегія прийняла одноголосне рішення щодо наступного кроку в процедурі щодо Угорщини відповідно до Регламенту про умови. Як ви знаєте, у нас є цілий набір інструментів із різними методологіями, які захищають верховенство права. Це перший випадок у рамках нового механізму, який набув чинності 1 січня 2021 року та спрямований на захист фінансових інтересів Союзу, тобто йдеться про порушення верховенства права, що ставить під загрозу використання та управління коштами ЄС», - наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відповідно до заяви, ЄК пропонує призупинити 65% зобов’язань за трьома операційними програмами в рамках ключового фонду, що становить приблизно 7,5 мільярда євро, що в свою чергу становить понад третину загального пакету фінансування Угорщини.

«Зараз комісія стежитиме за ситуацією. Угорщина зобов’язалася повністю поінформувати Комісію про впровадження заходів з виправлення ситуації до 19 листопада», - йдеться в заяві.