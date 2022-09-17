В банках дефіцит готівки: що буде з курсом валют на вихідних

Такі фактори як дефіцит готівкової валюти в банках, новини про рівень споживчої інфляції за серпень, засідання ФРС США , де можуть підвищити процентну ставку та емісія розігрівають ринок та змушують цінники зростати. Про це йдеться в прогнозі курсу валют на ці вихідні від експертів видання «Мінфін».

«У поєднанні з майбутнім засіданням ФРС США за відсотковою ставкою 20?21 вересня з явним рішенням про її подальше збільшення обіцяє нові валютні ралі по парі євро/долар, що створює додаткові валютні ризики для власників обмінників», - йдеться у прогнозі.

За прогнозом експертів видання, на цих вихідних основна частина обмінників продовжить працювати у форматі «з обороту». В той же час може зростати різниця між курсами купівлі та продажу валюти в межах від 20 копійок до 1 гривні 10 копійок як по долару, так і євро.

На міжбанку цього тижня попит на долар майже весь час перевищував пропозицію і банки були змушені докуповувати валюту, якої не вистачало, у Нацбанку по 36,9343 грн.

«Продаж банкам готівкової валюти Нацбанком 9 та 12 вересня на загальну суму $200 млн і 72 млн євро дещо знизив обсяг її дефіциту в касах банків, але поки що не розв'язав цю проблему кардинально», - йдеться у прогнозі.

Таким чином обмінники фінкомпаній, які зазвичай мають валютну готівку в необхідних обсягах, продовжували бути головними операторами валютообміну в Україні.

Курс долара

Прогнозується, що у більшості обмінників у ці вихідні курс долару США буде у межах коридору: прийом 40,90?41,80 гривень, продаж у межах 41,85?42,20 гривень. У касах банків певний дефіцит валюти збережеться, чого не скажеш про обмінники фінкомпаній.

Курс євро

«При визначенні курсу купівлі та продажу євровалюти фінансисти цими вихідними орієнтуватимуться на співвідношення пари євро/долар на міжнародних ринках станом на вечір п'ятниці 16 вересня, тобто в межах можливого коридору від 0,995 до 1,01 долара за євро», - прогнозують експерти.

Тому прогнозується, що у більшості обмінників котирування євровалюти будуть у межах: прийом 40,40?40,80 гривень та продаж 40,95?41,35 гривень.

"Як щодо долара, так і щодо євро у тих регіонах, де через військові події або просто низький рівень конкуренції між обмінниками спостерігатиметься додатковий підвищений інтерес до валюти з боку покупців — фінансисти скористаються ситуацією і підвищать цінники продажу готівкової валюти по долару ще на 5- 10 копійок, а щодо євро — ще до 15 копійок до зазначених вище прогнозних значень», - резюмують експерти.