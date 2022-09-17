Робота в Києві: вакансії, зарплати, конкуренція

Нині в Києві на одне робоче місце припадає четверо офіційно зареєстрованих безробітних. Рік тому на одну вакансію припадав лише один безробітний. І пропозиції щодо зарплати були привабливішими, ніж зараз. А загалом робота в Києві є, але високих заробітків майже не обіцяють.

Робота в Києві: висока конкуренція за місце та скромні пропозиції щодо зарплати

Які тенденції спостерігаються на столичному ринку праці, розповіли фахівці Київського міського центру зайнятості.

Незважаючи на воєнний час та припинення роботи багатьох компаній, Київ все ж таки залишається найбільш привабливим містом для пошуків роботи. Найбільша кількість вакансій з різних спеціальностей відкрита саме у столиці. Але водночас і конкуренція на ринку праці тут найвища. Згідно зі статистикою міського центру зайнятості, на одну вакансію у столиці припадає четверо безробітних. (Тут йдеться лише про ті вакансії, які пропонує центр зайнятості, і про тих безробітних, які офіційно зареєстровані у центрі зайнятості.)

Серед сфер зайнятості, в яких розмістили найбільшу кількість вакансій – освіта, адміністративне обслуговування, оптова та роздрібна торгівля, охорона здоров'я і державне управління.

Середня зарплата, яку пропонують у столиці на вакантних місцях – невисока. Обіцяють платити близько 10 тисяч гривень та й то не всім працівникам. Щоправда, деяким пропонують платити й вищу. І все ж високих заробітків не обіцяє ніхто.

Робота в Києві: висока конкуренція за місце та скромні пропозиції щодо зарплати
Якщо найбільш пропоновані вакансії розташувати за рейтингом зарплат, то вони виглядатимуть таким чином:

  • сімейні лікарі (середня зарплата – 13,9 тис. грн);
  • електрогазозварювальники (12,8 тис. грн);
  • робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (7,4 тис. грн);
  • вчителі (8,8 тис. грн);
  • медсестри і медбрати (7,8 тис. грн);
  • швачки (11,6 тис. грн);
  • слюсарі-сантехніки (9,2 тис. грн.);
  • двірники (7 тис. грн.);
  • електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання (11,3 тис. грн);
  • фармацевти (10 тис. Грн);
  • соціальні працівники (6,5 тис. грн.);
  • інструктори з фізкультури (7,3 тис. грн.);
  • вихователі закладів дошкільної освіти (7,7 тис. грн.);
  • музичні керівники (7 тис. грн.).

При цьому є дуже гостродефіцитні сфери зайнятості. Зокрема, надто мало вакансій з'являється для бухгалтерів, продавців-консультантів, менеджерів у різних сферах, адміністраторів, водіїв, комірників, касирів торгової зали, інженерів, економістів, охоронців, топ-менеджерів підприємств.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата. У зв'язку із цим зростуть і деякі соціальні стандарти, пов'язані з мінімалкою.


Марченко Любов, Тудей





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