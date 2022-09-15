Видатки Держбюджету-2023 вдвічі перевищують його доходи

Позичити наступного року планують близько 1,5 трлн грн, інформує ZN.ua.

Дефіцит держбюджету буде на рівні 20% ВВП, а видатки Держбюджету що далеко за межами усіх безпечних для держфінансів орієнтирів. Щомісячний дефіцит становитиме близько 3 млрд дол. проти нинішніх 5 млрд. Про це пише Юлiя Самаєва, редакторка відділу економіки ZN.UA у матеріалі - "Держбюджет-2023: задача на півтора трильйона".

Позичити наступного року планують близько 1,5 трлн грн. Причому здебільшого ставку роблять на зовнішні позики, очікуючи, що наші союзники зможуть надати нам майже 1,4 трлн грн, тобто десь половину від наших видатків.

Податкові надходження мають становити 1,1 трлн грн із загальних 1,3 трлн грн дохідних статей.

Основні джерела:

  • ПДВ та акцизи — 733,6 млрд грн;
  • податки на доходи та прибуток (ПП і ПДФО) — 261 млрд грн;
  • рента — 120,6 млрд грн;
  • мито — 37,9 млрд грн.


Олена Середа, ZN.ua





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