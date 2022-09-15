Основний ризик Держбюджету-2023 — зовнішні запозичення

Позичити до Держбюджету наступного року планують близько 1,5 трлн грн. Ставку роблять на зовнішні позики, очікуючи, що наші союзники зможуть надати нам майже 1,4 трлн грн, тобто десь половину від наших видатків. Про це пише Юлiя Самаєва, редакторка відділу економіки ZN.UA у матеріалі - "Держбюджет-2023: задача на півтора трильйона".

Станом на вересень обсяги міжнародного фінансування, яке надійшло Україні, ледь дотягнулися до 540 млрд грн, тобто за шість місяців нам надали лише третину того, що ми плануємо отримати наступного року. При нинішніх слабко прогнозованих і стриманих темпах надання нам грошової допомоги розраховувати на більшу та швидшу підтримку — катастрофа.

Бо якщо позичити всього обсягу ми не зможемо, найпростішим і найочевиднішим є друк грошей. Щоправда, і наслідки у цього кроку здебільшого прості та неприємні. Наразі Мінфін заклав у бюджет емісію у 90,7 млрд грн. Навряд чи ці 90 млрд їм вдасться витримати, враховуючи усе вищевказане. Цьогоріч обсяги емісії мають перевищити 400 млрд грн. І НБУ уже всіх попередив, що наступного року ми не можемо надрукувати більш як 200 млрд, інакше і інфляція буде суттєво вищою за 30%, і курс у 50 грн за долар здаватиметься казкою. Та найбільший ризик наступного року якраз у тому й полягає, що якщо ми не отримаємо вчасно 1,5 трлн від Заходу, то будемо змушені друкувати гривню, заганяючи нашу економіку у ще більшу кризу.