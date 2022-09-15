Долар знову подорожчав: обмінники оприлюднили новий курс валюти на 15 вересня

Долар в Україні продовжує дорожчати. Обмінники показали, за яким курсом продається і купується американська валюта.

Сьогодні, 15 вересня, курс долара підвищився на 7 копійок. Його можна купити в середньому по 41,60 грн, а продати – по 40,80 грн. Євро в обмінниках подешевшало по 7 копійок та в середньому продається по 41,33 грн. Здати європейську валюту можна по 40,30 грн.

У ПриватБанку готівковий курс долара залишився незмінним – 39,90 грн, як і курс євро – 41 грн. Долар приймають у національному банку по 39,50 грн, а євро – по 40 грн.

Курс євро на карткові розрахунки становить 37,74 грн, а долара – 37,31 грн.

Нагадаємо, офіційний курс долара, встановлений 21 липня, становить 36,6 грн. Курс євро не є стабільним і на сьогодні становить 36,54 грн.

Кабмін очікує, що наступного року курс долара варіюватиметься в межах 42 грн, а до кінця року зросте до 49 грн. Відповідні дані подав глава уряду Денис Шмигаль. Він підтвердив інформацію про те, що у документах курс долара на кінець 2023 року закладено на рівні 50 грн.

"Це розрахунковий курс долара, який ми обчислювали за тих умов, у яких зараз живемо", - пояснив прем'єр-міністр.

Економічний експерт Борис Кушнірук нагадав, що міжбанківський та готівковий ринки існують окремо, що є проблемою. Перший контролюється Нацбанком, а в другому ситуація гірша.

"Такого механізму трансмісії, щоб банки могли вийти на міжбанк і купити валюту на готівковому ринку, зараз немає. Тому що для того, щоб потім продати щось на готівковому ринку, потрібно фізично готівкову валюту завезти в країну. Зараз, в умовах війни це робити не дуже зручно", - пояснив аналітик.

Наголошено, що готівковий ринок "живе своїм життям", а жителі України дуже обережно продають свої валютні заощадження. Кушнірук зазначив, що різких стрибків валюти не очікується. Але поступово гривня все ж таки буде слабшати.

"Ми бачимо нову хвилю розриву між готівковим та безготівковим курсом, що, відповідно, створює проблеми для того, щоб утримувати курс", - пояснив фахівець.

Голова департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує, що протягом цього тижня курс гривні до долара на готівковому ринку не перевищить 42 грн.

Раніше повідомлялося, що українці скаржаться на неможливість купити долар – банки відмовляються продавати валюту.