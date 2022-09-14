В МВФ анонсували нову довгострокову програму для України

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про початок роботи над новою довгостроковою кредитною програмою для України. Про це вона сказала в інтерв'ю Центру глобального розвитку після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною і шлях до програми, яка принесла б більшу користь України… Ми домовилися, що місія фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів", – розказала вона.

Однак вона не назвала параметрів нової програми МВФ , хоча підтвердила, що, поки розробляється програма, МВФ збирається надати Україні додаткове екстрене фінансування. Його розмір буде таким самим, що й у березні – близько $1,4 млрд.

"(Зеленський) сказав, що очікує на продовження співпраці Фонду з Україною в тому, де ми найкращі, – у макроекономіці, монетарній політиці. Вони протягом цих місяців звертаються до нас з дуже конкретними запитаннями, продиктованими дійсністю", – сказала Георгієва.