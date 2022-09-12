Шмигаль розкритикував МВФ за пасивну позицію у фінансуванні України

Міжнародний валютний фонд посів пасивну позицію щодо фінансування України, яка має щомісячні потреби у фінансуванні держбюджету в умовах війни $5 млрд цього року і $3 млрд наступного. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Шмигаль розкритикував МВФ за пасивну позицію у фінансуванні України
Фото: wikipedia.org

Подробиці

«Сьогодні співпраця з МВФ відбувається абсолютно пасивно, на жаль», — сказав Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що у 2014 роках МВФ підтримав Україну програмою в $17 млрд, зайняв таку саму лідерську позицію на початку нової агресії Росії на початку цього року, виділивши $1,4 млрд, проте зараз його ставлення є досить пасивним.

За словами прем'єра, Україна працює весь час, щоб змінити таку ситуацію, щоб вирішити питання «пробуксування» МВФ у підтримці країни, що воює.

«Дуже конструктивно працюємо зі США, Єврокомісією та Євросоюзом. МВФ завжди був фактором, що об'єднує, дуже важливо мати його на борту», — підкреслив глава українського уряду.

Нагадаємо

Шмигаль на початку серпня звернувся до МВФ із закликом активізувати спільну роботу за новою програмою співробітництва. Раніше глава Нацбанку Кирило Шевченко уточнював, що Україна розраховує на нову програму співпраці з МВФ у розмірі $15?20 млрд.

Водночас радник президента України з економічних питань Олег Устенко наприкінці серпня повідомив, що Київ пропонує менший розмір програми — $5 млрд на 18 місяців, яка б послужила якорем для залучення від інших партнерів $15?20 млрд.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, можлива нова програма МВФ для України без грошей не влаштовує не лише Україну, а й партнерів, оскільки після досягнутої домовленості з кредиторами про відстрочку боргу на два роки це означатиме, що Україна використовуватиме кошти інших партнерів на погашення боргу. МВФ

Раніше «Мінфін» писав про те, що заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що зараз тривають активні переговори з МВФ щодо надання нової фінансової допомоги. Україна розраховує одержати близько $20 млрд.





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