У Пенсійному фонді розповіли про поточну ситуацію з виплатами пенсій

В Україні тривають виплати пенсій за вересень. З бюджету на це вже виділили 22,6 млрд грн. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ).

«Станом на 11 вересня на пенсійні виплати спрямовано 22,6 млрд грн, в тому числі 5,5 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 17,1 млрд грн – через уповноважені банки», - повідомляють у ПФУ.

За інформацією Пенсійного фонду, уповноваженими банками вже зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум, які мали виплатити пенсіонерами по 9 вересня включно.

В той же час, за повідомленням АТ “Укрпошта”, станом на 10 вересня поштовий оператор доставив пенсіонерам менше половини (49,7 %) профінансованих сум.

Банки традиційно справляються з доставкою пенсій швидше за «Укрпошту».