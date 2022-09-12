Хліб, сіль, яйця, олія: супермаркети оновили ціни на продукти

В Україні продовжують дорожчати найпопулярніші продукти. Великі супермаркети оновили ціни на багато товарів, серед яких хліб, сіль, яйця, олія та цукор.

Хліб, сіль, яйця, олія: супермаркети оновили ціни на продукти

Сіль в Україні різко подорожчала, коли підприємство "Артемсіль" припинило роботу через постійні бойові дії. Вартість стратегічно важливого продукту різко злетіла. Торгові мережі у вересні виставили нові ціни на сіль. У магазинах Ашан морську сіль 450 г можна купити за 16,90, а йодовану 1 кг – за 38 грн.

Метро пропонує йодовану сіль за 25 грн, а морську – по 31,69 грн. У МегаМаркеті морська сіль представлена за 37,60 грн/кг, а кам'яна – по 34,20 грн/кг. Йодована коштуватиме 47,30 грн/кг.

В АТБ товар доступніший. За кілограм потрібно заплатити 27,90 грн., а за упаковку 500 г – 17,20 грн. У Новус кухонну сіль реалізують по 22,49 грн/кг, морську 500 г – по 43,49 грн, а морську йодовану – по 33,49 грн/кг.

Соняшникова олія ТМ "Розумний вибір" коштує 51,90 грн за пляшку 850 мл, а продукт ТМ "Майола" – 55,61 грн. За товар ТМ "Олейна" потрібно заплатити 62,30 грн, а пляшка олії ТМ "Щедрий Дар" коштує 63,40 грн.

Яйця значно подорожчали. Десяток яєць ТМ "Квочка" продається по 37,85 грн (були по 31,31 грн). Яйця ТМ "Ясенсвіт" зросли в ціні з 31,84 до 34,65 грн за десяток. 30 яєць коштуватимуть у середньому 99,73 грн, тоді як минулого місяця вони коштували 90,44 грн.

Хліб, сіль, яйця, олія: супермаркети оновили ціни на продукти

Хліб пшеничний став трохи дешевшим – з 29,35 грн замість 29,92 грн. А батон Рум'янець подорожчав з 21,35 до 21,80 грн за 450 г.

Цукор суттєво додав у ціні. Якщо минулого місяця його можна було купити по 31,35 грн, то зараз у середньому доведеться віддати 34,78 грн/кг. В Ашані асортиментна позиція дешевша – 33,90 грн/кг, а у Метро дорожча – 35,74 грн/кг.

Раніше повідомляли, що в Україні різко зросли ціни на продукти для борщу. Він перетворився на одну з найдорожчих страв.


Ловіцька Леся, Тудей





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