Держстат мовою цифр продемонстрував, чи справді "не ростуть" тарифи в Україні

Вартість комуналки станом на серпень 2022 року збільшилась на 3,9% порівняно із аналогічним місяцем минулого року. Відповідні дані оприлюднив Держстат .

Максимально – на 23,7% подорожчала вартість утримання та ремонту житла. Ціна на цю послугу зросла на 0,8%, порівняно з липнем поточного року.

Суттєво подорожчали й інші послуги ЖКГ:

водопостачання - 12%;

каналізація - 14,9%;

управління багатоквартирними будинками – 6,8%;

вивіз сміття – 5,5%;

гаряча вода та опалення – 1,2%;

газ – 3,7%.

Якщо порівнювати з липнем, подорожчали дві комунальні послуги:

прибирання сміття 0,8%;

утримання та ремонт житла 3%.

Водночас знизилася вартість електроенергії - 7,4%.