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2022-09-12
Держстат мовою цифр продемонстрував, чи справді "не ростуть" тарифи в Україні
Здорожчання склало від 3 до 23 відсотків. У тому числі, дві комунальні послуги подорожчали останнім часом, інформує
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Вартість комуналки станом на серпень 2022 року збільшилась на 3,9% порівняно із аналогічним місяцем минулого року. Відповідні дані
Максимально – на 23,7% подорожчала вартість утримання та ремонту житла. Ціна на цю послугу зросла на 0,8%, порівняно з липнем поточного року.
Суттєво подорожчали й інші послуги ЖКГ:
- водопостачання - 12%;
- каналізація - 14,9%;
- управління багатоквартирними будинками – 6,8%;
- вивіз сміття – 5,5%;
- гаряча вода та опалення – 1,2%;
- газ – 3,7%.
Якщо порівнювати з липнем, подорожчали дві комунальні послуги:
- прибирання сміття 0,8%;
- утримання та ремонт житла 3%.
Водночас знизилася вартість електроенергії - 7,4%.
Лія Ільченко, ZN.ua