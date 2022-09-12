Держстат мовою цифр продемонстрував, чи справді "не ростуть" тарифи в Україні

Здорожчання склало від 3 до 23 відсотків. У тому числі, дві комунальні послуги подорожчали останнім часом, інформує ZN.ua.

Держстат мовою цифр продемонстрував, чи справді
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Вартість комуналки станом на серпень 2022 року збільшилась на 3,9% порівняно із аналогічним місяцем минулого року. Відповідні дані оприлюднив Держстат.

Максимально – на 23,7% подорожчала вартість утримання та ремонту житла. Ціна на цю послугу зросла на 0,8%, порівняно з липнем поточного року.

Суттєво подорожчали й інші послуги ЖКГ:

  • водопостачання - 12%;
  • каналізація - 14,9%;
  • управління багатоквартирними будинками – 6,8%;
  • вивіз сміття – 5,5%;
  • гаряча вода та опалення – 1,2%;
  • газ – 3,7%.

Якщо порівнювати з липнем, подорожчали дві комунальні послуги:

  • прибирання сміття 0,8%;
  • утримання та ремонт житла 3%.

Водночас знизилася вартість електроенергії - 7,4%.


Лія Ільченко, ZN.ua





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