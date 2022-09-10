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2022-09-10
«Фінансова подушка» Росії: Мінфін РФ прозвітував про скорочення
Обсяг доларів у ФНБ не змінився, оскільки РФ відмовилася від них ще минулого року, інформує
Обсяг коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 вересня становить 11,87 трлн руб., або 8,9% ВВП. Про це повідомляє Мінфін Росії.
Зазначається, що за місяць грошей у ФНБ поменшало на 285,9 млрд руб, зокрема скоротилася кількість євро, британських фунтів і японських ієн на рахунках ФНБ. Обсяг коштів у китайських юанях та золота у знеособленій формі залишився незмінним.
РосЗМІ нагадали, що долар був повністю виключений із структури ФНБ минулого року.
Олена Середа, ZN.ua