«Фінансова подушка» Росії: Мінфін РФ прозвітував про скорочення

Обсяг доларів у ФНБ не змінився, оскільки РФ відмовилася від них ще минулого року, інформує ZN.ua.

«Фінансова подушка» Росії: Мінфін РФ прозвітував про скорочення

Обсяг коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 вересня становить 11,87 трлн руб., або 8,9% ВВП. Про це повідомляє Мінфін Росії.

Зазначається, що за місяць грошей у ФНБ поменшало на 285,9 млрд руб, зокрема скоротилася кількість євро, британських фунтів і японських ієн на рахунках ФНБ. Обсяг коштів у китайських юанях та золота у знеособленій формі залишився незмінним.

РосЗМІ нагадали, що долар був повністю виключений із структури ФНБ минулого року.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогуГлава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогу
У Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рікУ Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рік
Стала відома сума репарацій, яку Україна вимагатиме від РосіїСтала відома сума репарацій, яку Україна вимагатиме від Росії
Держбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплатиДержбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплати
Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - МінфінМінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - Мінфін
100 млрд доларів резервів Росії, вкладені в китайський юань, опинилися у пастці100 млрд доларів резервів Росії, вкладені в китайський юань, опинилися у пастці
Економіка Росії переживає рецесію, але є стійкою, попри прогнози – CNNЕкономіка Росії переживає рецесію, але є стійкою, попри прогнози – CNN
Тайвань більше не купуватиме вугілля у РосіїТайвань більше не купуватиме вугілля у Росії
Цукерки, набої, деревина, нафта та метал: США продовжують щомісяця купувати в Росії товарів на $1 млрдЦукерки, набої, деревина, нафта та метал: США продовжують щомісяця купувати в Росії товарів на $1 млрд
Citigroup офіційно оголосила про згортання споживчого бізнесу в РосіїCitigroup офіційно оголосила про згортання споживчого бізнесу в Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости