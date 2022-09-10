«Фінансова подушка» Росії: Мінфін РФ прозвітував про скорочення

Обсяг коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 вересня становить 11,87 трлн руб., або 8,9% ВВП . Про це повідомляє Мінфін Росії.

Зазначається, що за місяць грошей у ФНБ поменшало на 285,9 млрд руб, зокрема скоротилася кількість євро, британських фунтів і японських ієн на рахунках ФНБ. Обсяг коштів у китайських юанях та золота у знеособленій формі залишився незмінним.

РосЗМІ нагадали, що долар був повністю виключений із структури ФНБ минулого року.