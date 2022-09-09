Гривня продовжує падати: перед вихідними курс долара знову скочив нагору

Незважаючи на райдужні прогнози багатьох експертів, гривня продовжує падіння. А курс долара зростає з кожним днем. Так, на п'ятницю в обмінниках встановилася середня ціна за долар у розмірі 41 гривні. Таким чином, курс долара зріс ще на 27 копійок і сьогодні становить 41,47 гривні.

При цьому курс євро залишається нижчим, ніж курс долара. За євро хочуть у середньому 41 гривню. Євро ослабнув до гривні на 30 копійок.

За скільки можна купити валюту та за скільки її продати, розповіло видання unian.

У продажу долар коштує в середньому 40,48 грн., а євро можна збути за 40 гривень.

При цьому експерти валютного ринку дають різні прогнози щодо курсу долара. Дехто ще недавно прогнозував, що курс долара знизиться до 38-38,5 грн. Частина експертів припускає, що він виросте трохи вище 40. Однак, судячи з тенденцій, зростання буде значним. Він уже перевищив 41 гривню і крокує вгору семимильними кроками.

Проте долара по 50 і, тим більше, по 100, як лякають деякі аналітики, не буде. Справа в тому, що у населення різко знижена купівельна спроможність. Через це так швидко рости він не може, переконаний аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.