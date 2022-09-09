Прибуток Приватбанку: на що Кабмін вирішив витратити гроші

Кабмін затвердив річний звіт АТ КБ "ПриватБанк" за минулий рік (2021). Ухвалено рішення, що 80% прибутку банку буде направлено до держбюджету на виплату дивідендів. Про це свідчить ухвала Кабміну від 07 вересня 2022 р. № 790-р.

Відповідно до зазначеного документу:

80% чистого прибутку у розмірі 28,040 млрд гривень – на виплату дивідендів до державного бюджету;

5% чистого прибутку у розмірі 1,753 млрд гривень – до резервного фонду;

15% чистого прибутку у розмірі 5,258 млрд. гривень - на покриття накопичених збитків минулих років.

Повідомлялося, що Приватбанк у березні 2022 року в повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів за 2021 рік.