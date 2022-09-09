Прибуток Приватбанку: на що Кабмін вирішив витратити гроші

На покриття накопичених збитків минулих років спрямують 15% чистого прибутку, інформує ZN.ua.

Прибуток Приватбанку: на що Кабмін вирішив витратити гроші

Кабмін затвердив річний звіт АТ КБ "ПриватБанк" за минулий рік (2021). Ухвалено рішення, що 80% прибутку банку буде направлено до держбюджету на виплату дивідендів. Про це свідчить ухвала Кабміну від 07 вересня 2022 р. № 790-р.

Відповідно до зазначеного документу:

  • 80% чистого прибутку у розмірі 28,040 млрд гривень – на виплату дивідендів до державного бюджету;
  • 5% чистого прибутку у розмірі 1,753 млрд гривень – до резервного фонду;
  • 15% чистого прибутку у розмірі 5,258 млрд. гривень - на покриття накопичених збитків минулих років.

Повідомлялося, що Приватбанк у березні 2022 року в повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів за 2021 рік.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Бюджет-2023 буде бюджетом воюючої країни — Зеленський розповів, на що йтимуть грошіБюджет-2023 буде бюджетом воюючої країни — Зеленський розповів, на що йтимуть гроші
Скандальний ЄДАПС не лише повернувся, але під час війни вийшов на мільярдні потужності часів Януковича - "Наші гроші"Скандальний ЄДАПС не лише повернувся, але під час війни вийшов на мільярдні потужності часів Януковича - "Наші гроші"
У Бучі вкрали гроші на ремонт дитячого санаторію: подробиці завданих збитківУ Бучі вкрали гроші на ремонт дитячого санаторію: подробиці завданих збитків
Росіяни втрачають гроші через війну в Україні: 80% росіян попрощалися із заощадженнямиРосіяни втрачають гроші через війну в Україні: 80% росіян попрощалися із заощадженнями
Гривні сьогодні 26 років: на скільки подешевшала нацвалюта і до чого готується КабмінГривні сьогодні 26 років: на скільки подешевшала нацвалюта і до чого готується Кабмін
«Найскладніший опалювальний сезон в історії України»: Кабмін виділив 1.4 млрд грн на підстрахувальні резерви«Найскладніший опалювальний сезон в історії України»: Кабмін виділив 1.4 млрд грн на підстрахувальні резерви
Дорожні закупівлі: посадовці не квапляться повертатися у Prozorro – «Наші гроші»Дорожні закупівлі: посадовці не квапляться повертатися у Prozorro – «Наші гроші»
Гроші на їжу: жителі двох регіонів України отримають продовольчі сертифікатиГроші на їжу: жителі двох регіонів України отримають продовольчі сертифікати
ООН виплатить матеріальну допомогу ще 70 000 українцям: хто отримає грошіООН виплатить матеріальну допомогу ще 70 000 українцям: хто отримає гроші
Скільки заробітчан із Польщі переказують гроші в Україну – опитуванняСкільки заробітчан із Польщі переказують гроші в Україну – опитування
Последние новости
Подгружаем последние новости