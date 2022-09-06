Підприємець "заробив" на нацгвардійцях, відсипавши собі з держбюджету: подробиці злочинної схеми

Директор приватного підприємства привласнив понад 200 тисяч гривень під час ремонту гуртожитку Нацгвардії у Золочеві на Львівщині.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Так, за даними правоохоронців, фірма уклала угоду з Навчальним центром щодо ремонту приміщень гуртожитків для нацгвардіців. Зокрема йдеться про утеплення фасаду та облаштування території. Фінальна вартість робіт становила понад 2,5 мільйона гривень.

Однак згодом виявилося, що підприємець вніс до актів виконаних робіт неправдиві дані. Він затвердив роботи, які не були виконані. Окрім того, директор фірми використав для утеплення значно дешевші будівельні матеріали, аніж це було передбачено тендерною пропозицією та завищив коефіцієнт розрахунку.

Унаслідок цього шахрай привласнив понад 200 тисяч гривень з державного бюджету.

Чоловіка підозрюють у шахрайстві та службовому підробленні ( ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує до п’яти років за ґратами.