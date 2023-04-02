До держбюджету України від Канади надійшло $1,8 мільярда

До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) кредиту на пільгових умовах за другою додатковою угодою. Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ . Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Фото: pixabay.com

«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України — сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Деталі кредиту

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка — 1,5% річних.