Падіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le Figaro

Євровалюта продовжує слабшати на фоні енергетичного шантажу РФ

Падіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le Figaro
Євро продовжує слабшати
© Getty Images

Євро коштував менше 0,99 долара в понеділок, 5 вересня, європейська валюта постраждала від невизначеності щодо європейської економіки після оголошення в п'ятницю про повне закриття газопроводу "Північний потік-1" російським "Газпромом". Про це повідомляє французька газети Le Figaro

«Євро впав на 0,71% до 0,9883 долара в понеділок близько 5:45 ранку за Гринвічем, що є найнижчим показником з грудня 2002 року. З початку року європейська валюта продовжувала слабшати по відношенню до долара», - йдеться у матеріалі.

Раніше російський гігант "Газпром" оголосив у п'ятницю, що газопровід "Північний потік", який мав відновити роботу в суботу після технічного обслуговування, буде "повністю" зупинений до ремонту турбіни. Цей газогін є життєвоважливим для Європи. Виробник турбін Siemens Energy вважає зупинку з технічної точки зору невиправданою.

Експерти видання прогнозують подальше падіння євро та європейських фондових ринків.

«Наблизившись до історичного рекорду в 345 євро за мегават-годину 26 серпня, встановленого в березні на початку війни в Україні, ціна європейського природного газу минулого тижня впала більш ніж на третину за тиждень. Торги відновлюються в понеділок о 06:00 GMT. Крім того, згідно з першими наявними ознаками, на відкритті очікувалося різке падіння європейських фондових ринків», - йдеться у матеріалі.


Артем Руденко, ZN.ua





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