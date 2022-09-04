Німеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенців

Частину грошей можуть спрямувати у проєкт грантів, завдяки яким переселенці зможуть відкривати власний бізнес, інформує ZN.ua.

Німеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенців
© Денис Шмигаль/Telegram

Німеччина оголосила про виділення Україні 200 мільйонів євро на програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Подякував за це особисто під час зустрічі в Берліні з Федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце", - написав Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

Частину цієї допомоги Шмигаль запропонував спрямувати також на гранти ВПО для започаткування власної справи, зокрема в рамках урядової програми "єРобота".

"Наша команда готова опрацювати це питання з німецькою стороною", - наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі також обговорювалася реалізація плану відновлення України. Федеральний міністр зазначила, що бачить перспективу відновлення шляхом використання потенціалу громад.

"Німеччина відіграла дуже важливу роль в успішній реформі децентралізації. Більшість голів громад позитивно проявили себе на початку російського вторгнення, залишилися з людьми і підтримували їх. Тому уряд і президент України переконані, що реформа повинна продовжуватися, а громади повинні ставати сильнішими", - сказав глава уряду.

Шульце підкреслила, що Німеччина "стоятиме з Україною стільки, скільки українська держава цього потребуватиме".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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