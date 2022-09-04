Німеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенців
Частину грошей можуть спрямувати у проєкт грантів, завдяки яким переселенці зможуть відкривати власний бізнес, інформує
Німеччина оголосила про виділення Україні 200 мільйонів євро на програми підтримки внутрішньо переміщених осіб,
"Подякував за це особисто під час зустрічі в Берліні з Федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце", - написав Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.
Частину цієї допомоги Шмигаль запропонував спрямувати також на гранти ВПО для започаткування власної справи, зокрема в рамках урядової програми "єРобота".
"Наша команда готова опрацювати це питання з німецькою стороною", - наголосив Шмигаль.
Під час зустрічі також обговорювалася реалізація плану відновлення України. Федеральний міністр зазначила, що бачить перспективу відновлення шляхом використання потенціалу громад.
"Німеччина відіграла дуже важливу роль в успішній реформі децентралізації. Більшість голів громад позитивно проявили себе на початку російського вторгнення, залишилися з людьми і підтримували їх. Тому уряд і президент України переконані, що реформа повинна продовжуватися, а громади повинні ставати сильнішими", - сказав глава уряду.
Шульце підкреслила, що Німеччина "стоятиме з Україною стільки, скільки українська держава цього потребуватиме".