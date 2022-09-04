Оренда житла у вересні: в яких містах та на скільки подорожчають квартири

У вересні на ринок оренди житла в Україні чекають деякі зміни. У студентів та учнів розпочався новий навчальний рік, і вони переїхали до тих міст, де є можливість продовжувати навчання офлайн. Також з-за кордону повертаються багато біженців, у яких закінчився 6-місячний термін перебування в країнах ЄС, і все це призведе до того, що ціни на оренду лише зростатимуть.

Ріст цін торкнеться насамперед великих міст на заході та в центрі, де не ведуться бойові дії. Вартість оренди залежить від попиту на житло. У містах, де фіксувалося масове виселення на початку війни, вартість оренди помітно просіла. Наприклад, середня вартість оренди квартир у Києві останні півроку становить 9000 грн, тоді як до війни ця сума прирівнювалася до 13 000 грн.

У вересні почалася зворотна міграція. Багато громадян знову повертаються до Києва, Одеси, Вінниці, Житомиру, а також продовжують їхати на захід країни зі сходу та півдня України.

Фахівці з нерухомості зазначають, що за рахунок активного повернення та переїзду людей до столиці оренда квартир там може зрости на 10-15%. А ось вартість купівлі житла найближчим часом не зростатиме, оскільки попиту немає через те, що люди не мають зайвих грошей.

Вартість оренди житла у західних областях України просяде на 15-20%, очікують експерти, оскільки космічні ціни, які переселенцям виставили господарі житла у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську навесні 2022 року, українцям зараз не по кишенях.

Нині мінімальна ціна оренди однокімнатної квартири становить 5-6 тисяч гривень. Зняти приватний будинок із чотирьох кімнат недалеко від центру Львова можна за 250 грн з особи на добу. Є житло більш дорогого сегменту.

Раніше повідомлялося, з якими проблемами зіткнулися українські біженці у Польщі під час спроб зняти житло.