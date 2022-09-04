McDonald's відновлює роботу у Києві: десяток закладів відкриється вже цими днями

Найпопулярніша мережа McDonald's відновлює роботу в Україні. Першими відкриються ресторани у столиці. Потім розраховують реанімувати їхню роботу на заході України, а вже згодом заклади відкриються в решті регіонів, не зайнятих окупантами та не охоплених війною. Перші ресторани мережі можуть поновити свою роботу вже наступного тижня.

У Києві відновлюють роботу ресторани McDonald's: відомі адреси, де вони відкриються вже цими днями

Втім, сама корпорація McDonald's поки що офіційно про це не повідомляє. Однак чутки про відкриття розбурхують уми любителів фастфуду вже кілька місяців. А з деяких пір ці чутки стали підкріплюватися незаперечними фактами.

Так, співробітники, які працювали у столичних закладах McDonald's до війни, кажуть, що їх покликали на роботу. А деяким, то й взагалі вже оголосили дату офіційного виходу на роботу. Причому самі співробітники про це вже пишуть у соцмережах.

Telegram-канал "Реальний Київ" повідомляє, що у багатьох приміщеннях, які раніше займали ресторани цієї мережі, розпочалися ремонтні роботи. А подекуди вони вже вийшли на фінішну пряму, і почалося прибирання після ремонту.

У Києві відновлюють роботу ресторани McDonald's: відомі адреси, де вони відкриються вже цими днями
Зокрема, видання зібрало принаймні 10 київських адрес, за якими вже ось-ось мають відновити свою роботу заклади мережі McDonald's:

  • Метро Дарниця. Там уже щосили наводять лад і, як каже один із тамтешніх співробітників, вони відкриються найближчими тижнями.
  • Вишгородська вулиця. Усередині миють і розставляють по місцях. Скоро відкриття.
  • Метро Почайна. Перехожі вже декілька днів спостерігають рух усередині закладу.
  • Метро Харківська. Усе прибирають і миють як усередині, так і зовні.
  • Метро Мінська. Також повним ходом усередині йде прибирання.
  • Метро Майдан Незалежності. Персоналу вже сказали із понеділка, 5 вересня, виходити на роботу. Очевидно, від цього дня заклад прийматиме відвідувачів.
  • Метро Позняки. Усередині трудяться люди. На другому поверсі періодично вмикають світло. Говорять, що до початку жовтня обов'язково відкриються.
  • Метро Житомирська. Тут McDonald's відкриється протягом найближчих кількох тижнів, кажуть співробітники.
  • Борщагівка. На Великій кільцевій повним ходом готують до відкриття McDonald's, розташований у ТРЦ "Квітень".
  • Метро Деміївська. У тамтешньому закладі спостерігають усередині рух та якісь роботи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що McDonald's влітку відкрив сотні вакансій по всій Україні, хоча у самій компанії чуток щодо поновлення роботи не спростовували та не підтверджували.


Марченко Любов, Тудей





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