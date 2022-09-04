McDonald's відновлює роботу у Києві: десяток закладів відкриється вже цими днями

Найпопулярніша мережа McDonald's відновлює роботу в Україні. Першими відкриються ресторани у столиці. Потім розраховують реанімувати їхню роботу на заході України, а вже згодом заклади відкриються в решті регіонів, не зайнятих окупантами та не охоплених війною. Перші ресторани мережі можуть поновити свою роботу вже наступного тижня.

Втім, сама корпорація McDonald's поки що офіційно про це не повідомляє. Однак чутки про відкриття розбурхують уми любителів фастфуду вже кілька місяців. А з деяких пір ці чутки стали підкріплюватися незаперечними фактами.

Так, співробітники, які працювали у столичних закладах McDonald's до війни, кажуть, що їх покликали на роботу. А деяким, то й взагалі вже оголосили дату офіційного виходу на роботу. Причому самі співробітники про це вже пишуть у соцмережах.

Telegram-канал "Реальний Київ" повідомляє, що у багатьох приміщеннях, які раніше займали ресторани цієї мережі, розпочалися ремонтні роботи. А подекуди вони вже вийшли на фінішну пряму, і почалося прибирання після ремонту.

Метро Дарниця. Там уже щосили наводять лад і, як каже один із тамтешніх співробітників, вони відкриються найближчими тижнями.

Вишгородська вулиця. Усередині миють і розставляють по місцях. Скоро відкриття.

Метро Почайна. Перехожі вже декілька днів спостерігають рух усередині закладу.

Метро Харківська. Усе прибирають і миють як усередині, так і зовні.

Метро Мінська. Також повним ходом усередині йде прибирання.

Метро Майдан Незалежності. Персоналу вже сказали із понеділка, 5 вересня, виходити на роботу. Очевидно, від цього дня заклад прийматиме відвідувачів.

Метро Позняки. Усередині трудяться люди. На другому поверсі періодично вмикають світло. Говорять, що до початку жовтня обов'язково відкриються.

Метро Житомирська. Тут McDonald's відкриється протягом найближчих кількох тижнів, кажуть співробітники.

Борщагівка. На Великій кільцевій повним ходом готують до відкриття McDonald's, розташований у ТРЦ "Квітень".

Метро Деміївська. У тамтешньому закладі спостерігають усередині рух та якісь роботи.

Зокрема, видання зібрало принаймні 10 київських адрес, за якими вже ось-ось мають відновити свою роботу заклади мережі McDonald's:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що McDonald's влітку відкрив сотні вакансій по всій Україні, хоча у самій компанії чуток щодо поновлення роботи не спростовували та не підтверджували.