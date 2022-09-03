У Бучі вкрали гроші на ремонт дитячого санаторію: подробиці завданих збитків

У Бучі підряднику вручили підозру у присвоєнні коштів, виділених на ремонт дитячого санаторію.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, у грудні 2021 року між одним із дитячих спеціалізованих санаторіїв Київської області та фірмою укладено договір підряду про проведення капітального ремонту приміщень санаторію.

Надалі підрядник склав та підписав акти виконаних робіт, зокрема, вказавши в них вартість витягу, матеріалів та робіт з його монтажу.

При цьому він достеменно знав, що ніяких робіт не виконано. На підставі зазначених документів на рахунок очолюваного підозрюваним підприємства санаторій перерахував 1 млн. гривень бюджетних коштів. Таким чином, завдано шкоди державі на вказану суму. Підряднику вручили підозру за ч. 5 ст. 191 КК.