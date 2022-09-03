Світові ціни на продовольство: щоб заробити Україні варто поспішити

Ціни знижуються п'ятий місяць поспіль.

Голод, який прогнозували для багатьох бідних країн через війну Росії в Україні та блокування українського зерна, скасовується. Світові ціни на продовольство в серпні знову знизилися, як і п'ять місяців до цього після максимуму в березні 2022 року. Але ціни все-таки на 7,9% вищі, ніж роком раніше. Про це повідомляє ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

За підсумками серпня індекс продовольчих цін ФАО склав 138,0 пунктів. Це на 1,9% нижче, ніж місяцем раніше (у липні). Усі п'ять субіндексів ФАО у серпні помірковано знизилися.

Індекс цін на зернові ФАО в серпні становив у середньому 145,2 пункту, що на 1,4% нижче, ніж у липні, але все ж таки на 11,4% вище значення серпня 2021 року. У серпні світові ціни на пшеницю впали на 5,1%, зафіксувавши зниження третій місяць, зумовлене покращенням перспектив виробництва, особливо в Канаді та США та РФ, а також відновлення експорту з портів Чорного моря з України вперше за понад п'ять місяців. Проте, світові ціни на пшеницю залишилися на 10,6% вищими за свої значення у серпні минулого року.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в середньому склав 163,3 пункту в серпні, що на 3,3% менше у порівнянні з попереднім місяцем, внаслідок чого значення індексу стало трохи нижчим від рівня минулого року.

Індекс цін на молочні продукти ФАО у серпні становив у середньому 143,5 пункту, що на 2,0% менше, ніж у липні, що означає зниження другий місяць поспіль, але все ж таки на 23,5% вище його значення рік тому.

Індекс цін на м'ясо ФАО в середньому становив 122,7 пунктів у серпні, що на 1,5% нижче, ніж у липні, що також стало другим поспіль місячним зниженням з рекордно високого рівня, досягнутого в червні 2022 року, але залишився на 8, 2% вище за своє відповідне значення рік тому.

Індекс цін на цукор ФАО в середньому склав 110,4 пункту в серпні, що на 2,1% менше, ніж у липні, що означає зниження четвертого місяця поспіль та досягнення найнижчого рівня з липня 2021 року.


Олена Середа, ZN.ua





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