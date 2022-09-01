ВАКС конфіскував українські активи російського олігарха Євтушенкова

Мова йде про17 об'єктів нерухомості та частки олігарха в кількох українських компаніях

ВАКС конфіскував українські активи російського олігарха Євтушенкова
ВАКС конфіскував активи Євтушенкова
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Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Владіміра Євтушенкова. Про це повідомив голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

«Перший пішов. ВАКС конфіскував українські активи путінського олігарха Євтушенкова. Це в рамках закону, ухвалення якого просував ЦПК з партнерами», - написав Шабунін у Facebook.

За повідомленням антикорупціонера, йдеться про 17 об'єктів нерухомості та частки російського олігарха в кількох українських компаніях, а саме:

  • 42,09 % у ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя)
  • 59,2 % у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ)
  • 59,2% у ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ)
  • 42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя)
  • 34,21 % у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування” (Запоріжжя), якими опосередковано володіє Євтушенков через АТ ХК "Електрозавод" (Москва).

«Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Широкої, Мойсака і Саландяк», - додав Шабунін.

Владімір Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Згідно з офіційними даними, його статки станом на 2021 рік складали 3,4 мільярди доларів. Один з його основних капіталів – АФК "Система". Компанія у свою чергу є власницею концерну "РТІ Системи", що входить до найбільших оборонних компаній світу. Концерн розробляє для ворожої армії системи управління та зв’язку. Водночас, він має ще й активи в Україні.

«На цьому не варто зупинятись. Чекаємо на нові позови. На черзі - майно Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фрідмана, Міллєра та інших путінських олігархів», - резюмував Шабунін.

Євтушенков потрапив під санкції Заходу ще в квітні. Тоді він вийшов з ради директорів АФК "Система" та передав частину своїх акцій сину, зменшивши частку своїх акцій до 49,2% .

Згідно з даними нещодавніх журналістських розслідувань Євтушенков має нерухомість у Європі: три вілли на Лазурному узбережжі, записані на компанії, напряму пов`язані з його родиною та два будинки у середмісті Лондона.


Артем Руденко, ZN.ua





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