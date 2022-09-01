ВАКС конфіскував українські активи російського олігарха Євтушенкова
Мова йде про17 об'єктів нерухомості та частки олігарха в кількох українських компаніях
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Владіміра Євтушенкова. Про це повідомив голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.
«Перший пішов. ВАКС конфіскував українські активи путінського олігарха Євтушенкова. Це в рамках закону, ухвалення якого просував ЦПК з партнерами», -
За повідомленням антикорупціонера, йдеться про 17 об'єктів нерухомості та частки російського олігарха в кількох українських компаніях, а саме:
- 42,09 % у ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя)
- 59,2 % у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ)
- 59,2% у ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ)
- 42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя)
- 34,21 % у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування” (Запоріжжя), якими опосередковано володіє Євтушенков через АТ ХК "Електрозавод" (Москва).
«Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Широкої, Мойсака і Саландяк», - додав Шабунін.
Владімір Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Згідно з офіційними даними, його статки станом на 2021 рік складали 3,4 мільярди доларів. Один з його основних капіталів – АФК "Система". Компанія у свою чергу є власницею концерну "РТІ Системи", що входить до найбільших оборонних компаній світу. Концерн розробляє для ворожої армії системи управління та зв’язку. Водночас, він має ще й активи в Україні.
«На цьому не варто зупинятись. Чекаємо на нові позови. На черзі - майно Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фрідмана, Міллєра та інших путінських олігархів», - резюмував Шабунін.
Євтушенков потрапив під санкції Заходу ще в квітні. Тоді він вийшов з ради директорів АФК "Система" та передав частину своїх акцій сину, зменшивши частку своїх акцій до 49,2% .
Згідно з даними нещодавніх журналістських розслідувань Євтушенков має нерухомість у Європі: три вілли на Лазурному узбережжі, записані на компанії, напряму пов`язані з його родиною та два будинки у середмісті Лондона.