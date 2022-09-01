Італія заарештувала 11 вілл російського мільярдера Кантора

Італійська влада наклала адміністративний арешт на 11 вілл, які належать російському мільярдеру співвласнику виробника мінеральних добрив «Акрон» В'ячеславу Кантору на північно-східному узбережжі Сардинії. Про це повідомляє L'Unione Sarda.

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Заарештована нерухомість

Серед заарештованих об'єктів нерухомості на курорті Порто-Рондо — вілли, які раніше належали найближчим родичам експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі.

Це вілли, які були куплені у матері Берлусконі та його брата. Рада Європи розпорядилася заблокувати активи Кантора у квітні, коли бізнесмен підпав під санкції Євросоюзу.

Після санкцій ЄС Кантор передав частку 45,1% в «Акроні» в управління трьом топ-менеджерам. До цього належало 89,8% виробника мінеральних добрив. Кантор входить до тридцятки найбагатших російських бізнесменів у списку Forbes-2022 зі статками $4,6 млрд.

Кантора також називають бізнесменом, близьким до президента Росії Володимира Путіна.

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