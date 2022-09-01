Італія заарештувала 11 вілл російського мільярдера Кантора
Італійська влада наклала адміністративний арешт на 11 вілл, які належать російському мільярдеру співвласнику виробника мінеральних добрив «Акрон» В'ячеславу Кантору на північно-східному узбережжі Сардинії. Про це повідомляє L'Unione Sarda.
Заарештована нерухомість
Серед заарештованих об'єктів нерухомості на курорті Порто-Рондо — вілли, які раніше належали найближчим родичам експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі.
Це вілли, які були куплені у матері Берлусконі та його брата. Рада Європи розпорядилася заблокувати активи Кантора у квітні, коли бізнесмен підпав під санкції Євросоюзу.
Після санкцій ЄС Кантор передав частку 45,1% в «Акроні» в управління трьом топ-менеджерам. До цього належало 89,8% виробника мінеральних добрив. Кантор входить до тридцятки найбагатших російських бізнесменів у списку Forbes-2022 зі статками $4,6 млрд.
Кантора також називають бізнесменом, близьким до президента Росії Володимира Путіна.
Нагадаємо
«Мінфін» писав про те, що США отримали ордер на арешт літака Airbus A319?100, який належить російському олігарху Андрію Скочу, який перебуває під санкціями. Вартість авіасудна становить понад $90 млн.