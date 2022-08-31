Кучеренко: в сховищах немає тієї кількості газу, про яку звітує "Нафтогаз"

Народний депутат Олексій Кучеренко заявляє, що в Україні немає тієї кількості газу, про яку звітує "Нафтогаз". Про це Кучеренко заявив у своєму відеоблозі на Youtube , навівши аргументи на підтвердження своєї заяви.

"Яскравий приклад. Вітренко не може скласти баланс газу, не може пояснити, навіщо нам ці 5 чи 6 млрд кубів газу. Бо як не крути, Україна - державні та приватні компанії, видобуває 19 млрд кубів газу. Споживання в нас було минулого року 26,5 млрд кубів газу. Сьогодні воно впало на 40% - люди поїхали, промисловість зупинилася або зруйнувалася, регіони цілі без газу, без тепла. Відповідно, споживання - максимум 18-18,5 млрд", - стверджує Кучеренко.

"Так ось, в цій ситуації Вітренко каже, що нам треба додатково ще купити 5 млрд кубів газу, дайте мені на це 10 млрд доларів. Я беруся стверджувати, що значить в нас в сховищах немає того газу, про який він звітує. І мені з різних сторін доноситься ця інформація. Що в сховищах вони залізли вже в буферний так званий газ, який має завжди там бути, щоби сховища виштовхували газ на поверхню. І в результаті я розумію одне: що там крали, крали, крали. В результаті сьогодні по балансу газу немов би вистачає, але 5 млрд не вистачає", - наголосив народний депутат.