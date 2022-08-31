На Київщині порушник "наловив" риби на 200 тисяч збитків: фото

У селі Потіївка Білоцерківського району Київської області ввечері 26 серпня спіймали порушника - чоловік незаконно трьома сітками ловив рибу в річці Поть. Він наловив 44 кілограми риби та завдав збитків у розмірі 194 021 гривня.

Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль, інформує Апостроф .

Загальна довжина рибальських мереж порушника складала 240 метрів. З їх допомогою він упіймав 37 коропів, одного судака та 16 раків.

"Нанесена шкода відповідно до такс становить 194 021 грн... На порушника оформлено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП ", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 249 КК (незаконні заняття рибним промислом).

Зазначимо, за незаконний вилов риби може відкриватися кримінальне провадження за ст. 249 ККУ, що передбачає накладення штрафу від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь та засобів промислу та всього видобутого.