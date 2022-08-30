Євро впав нижче за долар: скільки коштує валюта в банках та обмінниках наприкінці літа

Курс євро у банках та обмінниках 30 серпня впав. Якщо долар, як і раніше, коштує в межах 40 гривень, то європейська валюта подешевшала в середньому до 39,95 грн у покупці, а продають валюту банки та обмінники в середньому за 40,80 грн/євро.

Євро впав нижче за долар: скільки коштує валюта в банках та обмінниках наприкінці літа

За даними Мінфіну, у вівторок, 30 серпня, готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при покупці, та 40,80 грн за долар у продажу.

В обмінниках сьогодні купують долар у середньому за 40,59 гривні, що на 3 копійки дорожче, ніж у попередній банківський день, а продають – за 40,87 гривні (+8 копійок). Євро коливається на рівні 40,36 грн/євро у покупці та по 40,76 грн у продажу.

У банках на сьогоднішній день найвигідніший курс долара в Укрсиббанку, OTP банку, а потім уже йдуть ПриватБанк та Ощадбанк.

Євро впав нижче за долар: скільки коштує валюта в банках та обмінниках наприкінці літа
Євро найвигідніше українцям купувати в Укрексімбанку, Укрсиббанку, ПриватБанку та OTP банку. Середній курс продажу євро на чорному ринку – 40,50 гривні, а покупки – 40,70 гривні.
Євро впав нижче за долар: скільки коштує валюта в банках та обмінниках наприкінці літа
Офіційний курс євро у понеділок, 29 серпня, НБУ підвищив до 36,54 гривні за євро. Водночас, долар залишається на тому ж рівні, який Нацбанк зафіксував 21 липня - 36,56 грн/долар.

Нагадаємо, який курс долара прогнозують українські банкіри на осінь 2022 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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