У Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду

У Києві затвердили ціни на опалення та гарячу воду для ТОВ «Євро-Реконструкція», яке є оператором Дарницької ТЕЦ та постачальником послуг у Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду
Фото: vsim.ua

Ціни «заморозили»

Ціни зафіксовані на рівні минулого опалювального сезону. Це означає, що тарифи для клієнтів «Євро-Реконструкції» та комунального підприємства «Київтеплоенерго» протягом опалювального сезону 2022/2023 не зростатимуть.

Натомість ТОВ «Євро-Реконструкція» здійснило розрахунок економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зростання вартості енергоносіїв. Це є частиною необхідної процедури отримання підприємством компенсації в установленому законом порядку на рівні держави.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що Зеленський підписав закон, який запровадив мораторій на підвищення цін на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води протягом дії воєнного стану.





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