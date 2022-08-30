Міненерго РФ визнало, що переорієнтувати нафтовий експорт складно, а інвестиції під загрозою через санкції

За оцінками Міненерго, Росії необхідно переорієнтувати з європейського на інші ринки 108 млн. тон нафти річного обсягу експорту. Як пише Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» у матеріалі «Навіщо Міненерго Росії (дез) інформує Кремль»,

це сумарний обсяг відвантаження нафти з портів Балтики та Чорного моря, а також постачання по «Дружбі».

Автор зазначає: «Переорієнтація, звісно, на АТР, на дружні країни Азії. Одначе, вказується на серйозні проблеми – брак західних технологій, обладнання та відсутність критично необхідних аналогів російського виробництва. Та й з необхідним танкерним флотом для постачання нафти з європейських терміналів Росії до АТР також проблема. І з портовою інфраструктурою також проблеми. Внаслідок західних санкцій інвестиції в обсязі 12-17 трлн. рублів (приблизно 200-280 млрд. дол. США) резонно визначаються як такі, що потрапляють під загрозу».

Міненерго РФ при цьому пропонує затвердити план розвитку трубопровідної інфраструктури для переорієнтації постачань на дружні ринки.

«Знову фігурує імпортозаміщення в частині нафтового машинобудування та будівництво власного танкерного флоту. Цікаво, що в одному місці потреба в додатковій кількості нафтоналивних суден оцінюється в 70 одиниць, а в іншому - у 200, в третьому – ще більше. Ставка робиться на побудову танкерів на власних суднобудівних потужностях. Водночас в галузі добре відомо, що насправді це не під силу РФ і тому велике замовлення вже зроблено південно-корейській Samsung Heavy Industries», -додає експерт.

Зазначається, що Міненерго робить ставку на «Восток Ойл», який передбачає розробку нафтових родовищ в арктичній зоні Красноярського краю, будівництво нафтопорту «Бухта «Сєвєр» на півострові Таймир з повною проектною потужністю 100 млн. тон перевалки нафти на рік з побудовою 770-км нафтопровідної системи до цього порту з Ванкорського кластеру (15 родовищ). Зазначається що при цьому у 2030-му вдасться переорієнтувати нафтовий експорт з Заходу на Схід, мінус 108 млн. тон. з недружніх країн, плюс 98 млн. тон – до дружніх.

«Ось тільки постає питання, що це не виглядає переорієнтацією існуючого нафтового експорту, адже на Схід піде нова нафта з нових арктичних родовищ. Очевидно, що обводнені та виснажені родовища Південного Уралу, Поволжя, Західного Сибіру, з яких нафта йде на експорт через балтійські та чорноморські порти, будуть закинуті як малоперспективні з усіма наслідками для екології Татарстану, Башкортостану, півдня Тюмені», - стверджує Гончар.

Він також згадав про санкції, що не дозволяють виконати закупку необхідного західного обладнання.

«Згадана вище Samsung Heavy Industries вже повідомляє про перенесення термінів побудови танкерів на замовлення «Роснефти». Показовою у цьому контексті виглядає те, що інша південно-корейська компанія Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering вже розірвала контракт на будівництво СПГ-танкерів для газового арктичного проекту «Новатеку» - «Арктик СПГ-2». Не виключено, що подібне чекає і «Роснефть», - додав автор.