Зарплата вчителів: у Міносвіти розповіли про підвищення виплат

У бюджеті на 2022 рік закладено підвищення зарплати вчителів з 1 вересня. Однак його не буде, оскільки війна поламала всі плани. Але теперішню зарплату, без підвищення, обіцяють виплачувати вчасно.

У Міносвіти розповіли про підвищення зарплати вчителів з 1 вересня

Про це розповів в інтерв'ю gordonua міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Якщо слідувати логіці, то зарплату педагогам мають підвищити з нового навчального року вже хоча би тому, що їхня відповідальність за здоров'я та життя учнів зростає багаторазово. Але, на жаль, окрім відповідальності, для них нічого більше не зросте. Принаймні, не цього навчального року.

Хоча плани на підвищення зарплати вчителів було закладено до бюджету 2022 року. Виплати їм мали підняти саме з початку нового навчального року, каже міністр.

"У нас планувалося на 2022 рік у довоєнному бюджеті з 1 вересня суттєве підвищення зарплат освітянам. На жаль, війна трохи змінила пріоритети", – поділився міністр.

У Міносвіти розповіли про підвищення зарплати вчителів з 1 вересня

Зараз у пріоритеті – фінансування ЗСУ. Не буде армії – не буде й України. Педагоги чудово розуміють ціну питання, тому й не питають, куди підуть їхні обіцяні надбавки до зарплати.

"Я не хочу обманювати: на жаль, поки ми не ведемо розмов щодо збільшення зарплати. Щодо збільшення навантаження – воно збільшуватися не буде", - пообіцяв міністр.

Щодо відповідальності за дітей, то вона завжди лежала на педагогах. Їм до цього не звикати. Міра цієї відповідальності завжди була дуже висока. Просто зараз, у воєнний час, змінився характер цієї відповідальності. Але обсяг її залишився тим самим – максимальним, каже Шкарлет.

Міністр окремо зупинився на можливих затримках зарплат вчителям

Затримок не повинно бути. У Міносвіти розуміють, наскільки це важливо, і тому обіцяють забезпечити виплату зарплат учителям у визначені терміни.

Нагадаємо, Кабмін запропонував зафіксувати зарплату лікарів на рівні не нижче 20 тисяч гривень. Проте їх дозволили переводити на неповний робочий день.


Марченко Любов, Тудей





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