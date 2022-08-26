Замість продавати газ у Європу, Росія щодня спалює його на $10 млн – аналітики
На думку експертів, Росія здатна знизити ціни на енергоносії хоч завтра
Російська Федерація в умовах енергетичної кризи в ЄС та подорожчання енергоносіїв щодня спалює газу на $10 млн. Про це повідомляє ВВС з посиланням на норвезьку аналітичну фірму Rystad Energy.
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"Точні причини факельного спалення невідомі, але чіткішого сигналу бути не може: Росія здатна знизити ціни на енергоносії хоч завтра. Це газ, який міг би експортуватися по «Північному потоку» чи альтернативними шляхами", – зазначили у Rystad Energy.
Аналітики додають, що на переробних підприємствах часто доводиться спалювати газ – з технологічних причин чи заради безпеки, та масштаби якими зараз спалює газ Росія їх здивували.
"Я ніколи не бачила, щоб завод СПГ спалював стільки газу", – заявила експерт із супутникових даних з американського Університету Маямі Джесіка Маккарті.