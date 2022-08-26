Замість продавати газ у Європу, Росія щодня спалює його на $10 млн – аналітики

Російська Федерація в умовах енергетичної кризи в ЄС та подорожчання енергоносіїв щодня спалює газу на $10 млн. Про це повідомляє ВВС з посиланням на норвезьку аналітичну фірму Rystad Energy.

За повідомленням аналітиків, Росія щодня спалює близько 4,34 млн кубометрів газу біля компресорної станції Портова.

"Точні причини факельного спалення невідомі, але чіткішого сигналу бути не може: Росія здатна знизити ціни на енергоносії хоч завтра. Це газ, який міг би експортуватися по «Північному потоку» чи альтернативними шляхами", – зазначили у Rystad Energy.

Аналітики додають, що на переробних підприємствах часто доводиться спалювати газ – з технологічних причин чи заради безпеки, та масштаби якими зараз спалює газ Росія їх здивували.

"Я ніколи не бачила, щоб завод СПГ спалював стільки газу", – заявила експерт із супутникових даних з американського Університету Маямі Джесіка Маккарті.