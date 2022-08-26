Дії загарбників спричинили перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі

Внаслідок дій окупантів у четвер, 25 серпня, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалася четверта лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Це сталося вперше в історії станції. Про це повідомляє Енергоатом у своєму Telegram-каналі.

Фото: slovoidilo.ua

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Двічі відключалася остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України — ПЛ-750 кВ ЗАЕС — «Дніпровська». Три інші лінії зв'язку раніше було пошкоджено під час обстрілів з боку російських військових.

Власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС — Запорізька ТЕС.

«Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає. Ведуться пускові операції щодо підключення одного з енергоблоків до мережі», — йдеться у повідомленні.