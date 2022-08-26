Російський морський експорт вугілля фактично зупинено через санкції ЄС — Bloomberg

Експорт російського вугілля морем фактично призупинено через заборону Євросоюзу обслуговувати постачання російського вугілля до будь-якої точки світу після введення п'ятого пакета санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Російський морський експорт вугілля фактично зупинено через санкції ЄС — Bloomberg
Фото: mind.ua

Зупинка експорту

АТ «Суек», найбільша в Росії компанія з видобутку енергетичного вугілля, не може відвантажувати паливо з середини серпня, повідомляють люди, знайомі із ситуацією, які просили не називати їхніх імен.

За їхніми словами, на ринках страхування та перестрахування домінують компанії з ЄС, Великобританії та Швейцарії, що ускладнює пошук страховки для судновласників.

Заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів до блоку набула чинності 10 серпня після чотиримісячного періоду ослаблення. У роз'ясненні, зробленому раніше цього місяця, Європейська комісія заявила, що санкції також забороняють операторам ЄС надавати послуги, такі як фінансування та страхування для всіх поставок таких продуктів із Росії.

У той час як російські вугільники почали перенаправляти обсяги в Азію задовго до набуття чинності заборони, судновласники, як правило, перестраховують свої ризики з більшими постачальниками, які більше не можуть покривати такий експорт. За даними джерел, компанії розглядають інші варіанти, але вони будуть дорогими і вимагатимуть часу для реалізації. За їхніми словами, це призведе до ще більшого зростання цін.

Росія входить до трійки найбільших експортерів вугілля у світі, контролюючи близько 17% світових поставок. Вугільна промисловість становить лише близько 1% російської економіки.

Оскільки Росія перенаправила своє вугілля до Азії, включаючи Індію, експортери, такі як Австралія, замінили обсяги у Європі. Це призвело до зростання цін, які за останній рік уже зросли у 10 разів.





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