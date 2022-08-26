Наркотичні лікарські засоби в аптеках України з листопада почнуть відпускати за електронним рецептом

Відпускати такі препарати зможуть лише ті аптеки, які зареєстровані в Електронній системі охорони здоров’я, інформує ZN.ua.

Наркотичні лікарські засоби в аптеках України з листопада почнуть відпускати за електронним рецептом

У листопаді в аптеках України почнуть відпускати наркотичні (психотропні) лікарські засоби за електронним рецептом, повідомляє Міністерство охорони здоров?я. Перелік таких речовин опубліковано на сайті Верховної Ради.

Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптеки, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, повинні обов’язково зареєструватися в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів.

«Наркотичні препарати за електронним рецептом – ще один крок у цифровізації медичної сфери. І цей крок спрямований першочергово на покращення доступу до ліків, які полегшують самопочуття пацієнтів зі складними захворюваннями. Також, як і е-рецепт на антибіотики, це є черговим етапом на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпуску рецептурних ліків», – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році.

Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до ЕСОЗ, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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