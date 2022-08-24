Гроші на їжу: жителі двох регіонів України отримають продовольчі сертифікати

Мешканці двох регіонів України можуть отримати продовольчі сертифікати. Гроші на їжу надає благодійна організація ADRA Ukraine за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН .

Продовольчі сертифікати є новим видом допомоги для українців. Поки що їх можуть отримати лише жителі Сумської та Чернігівської областей.

Людям надають можливість придбати продукти або непродовольчі товари в супермаркетах торгових мереж Сільпо, Fozzy, Le Silpo, Фора та Thrash! Траш!. Сума купівлі – 1500 гривень.

На продовольчі сертифікати можуть розраховувати:

багатодітні сім'ї;

люди, які постраждали від бойових дій;

вагітні, а також матері, що годують;

внутрішньо переміщені особи;

люди, які є єдиними годувальниками сім'ї;

пенсіонери віком від 60 років;

інваліди (1-ї та 2-ї груп).

У Чернігові, Сумах та Ніжині сертифікати можна отримати тільки за попереднім записом. Виняток – лише жива черга для категорії пенсіонерів 60.

Запис онлайн проводиться через Google-форми на електронну адресу: www.adra.ua через розділ "Новини". Деталі – у статті "Як одержати продовольчий сертифікат". В інших населених пунктах запис проводиться у порядку живої черги у пунктах видачі.

Число сертифікатів обмежене. При набраній кількості людей форму закривають на період обробки заявок.

Актуальна інформація представлена і на сторінці організації у Instagram. Дізнатися графік роботи пунктів видачі, а також записатися можна за телефонами гарячих ліній ADRА: +3 8 (093) 170-67-39, +3 8 (067) 333-17-52, +3 8 (050) 615-57-50.

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