Гроші на їжу: жителі двох регіонів України отримають продовольчі сертифікати
Мешканці двох регіонів України можуть отримати продовольчі сертифікати. Гроші на їжу надає благодійна організація ADRA Ukraine за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Продовольчі сертифікати є новим видом допомоги для українців. Поки що їх можуть отримати лише жителі Сумської та Чернігівської областей.
Людям надають можливість придбати продукти або непродовольчі товари в супермаркетах торгових мереж Сільпо, Fozzy, Le Silpo, Фора та Thrash! Траш!. Сума купівлі – 1500 гривень.
На продовольчі сертифікати можуть розраховувати:
- багатодітні сім'ї;
- люди, які постраждали від бойових дій;
- вагітні, а також матері, що годують;
- внутрішньо переміщені особи;
- люди, які є єдиними годувальниками сім'ї;
- пенсіонери віком від 60 років;
- інваліди (1-ї та 2-ї груп).
У Чернігові, Сумах та Ніжині сертифікати можна отримати тільки за попереднім записом. Виняток – лише жива черга для категорії пенсіонерів 60.
Запис онлайн проводиться через Google-форми на електронну адресу: www.adra.ua через розділ "Новини". Деталі – у статті "Як одержати продовольчий сертифікат". В інших населених пунктах запис проводиться у порядку живої черги у пунктах видачі.
Число сертифікатів обмежене. При набраній кількості людей форму закривають на період обробки заявок.
Актуальна інформація представлена і на сторінці організації у Instagram. Дізнатися графік роботи пунктів видачі, а також записатися можна за телефонами гарячих ліній ADRА: +3 8 (093) 170-67-39, +3 8 (067) 333-17-52, +3 8 (050) 615-57-50.
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