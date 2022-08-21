Курс валют: Нацбанк скоротив вливання у зміцнення гривні в рази
Продаж валюти регулятором скоротився вчетверо.
Цього тижня (з 15 по 19 серпня) чисте придбання валюти Нацбанком становило $75,4 млн. Це третій тиждень за час війни Росії в Україні, коли регулятор купив валюти більше, ніж продав. Крім того, купівля валюти зросла вдвічі - $197,8 млн проти $93,4 млн тижнем раніше.
При цьому НБУ продав у 4,2 рази менше менше - $122,43 млн порівняно з $521,7 млн ??за попередній тиждень. Про це свідчать
Нагадаємо, що вперше чисту купівлю (коли купівля валюти НБУ перевищила продаж) було зафіксовано на початку війни, коли регулятор зупинив її продаж. Вдруге – після девальвації офіційного курсу 21 липня на 25% та низки нових обмежувальних заходів.
Однак за підсумками трьох тижнів серпня показники продажу перевищують покупку – чистий продаж склав $835,8 млн.
З початку року НБУ придбав на ринку $3,74 млрд і 111 млн євро, а продав $16,18 млрд і 1,8 млрд євро. З початку війни купівля валюти склала $2,4 млрд і 111 млн євро, а продаж - $13,4 млрд і 1,8 млрд євро.
Показник інтервенцій НБУ почав знижуватися минулого місяця. У червні він сягав $3,96 млрд порівняно з $310 млн у лютому.