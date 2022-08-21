Курс валют: Нацбанк скоротив вливання у зміцнення гривні в рази

Продаж валюти регулятором скоротився вчетверо.

Курс валют: Нацбанк скоротив вливання у зміцнення гривні в рази
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Цього тижня (з 15 по 19 серпня) чисте придбання валюти Нацбанком становило $75,4 млн. Це третій тиждень за час війни Росії в Україні, коли регулятор купив валюти більше, ніж продав. Крім того, купівля валюти зросла вдвічі - $197,8 млн проти $93,4 млн тижнем раніше.

При цьому НБУ продав у 4,2 рази менше менше - $122,43 млн порівняно з $521,7 млн ??за попередній тиждень. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Нагадаємо, що вперше чисту купівлю (коли купівля валюти НБУ перевищила продаж) було зафіксовано на початку війни, коли регулятор зупинив її продаж. Вдруге – після девальвації офіційного курсу 21 липня на 25% та низки нових обмежувальних заходів.

Однак за підсумками трьох тижнів серпня показники продажу перевищують покупку – чистий продаж склав $835,8 млн.

З початку року НБУ придбав на ринку $3,74 млрд і 111 млн євро, а продав $16,18 млрд і 1,8 млрд євро. З початку війни купівля валюти склала $2,4 млрд і 111 млн євро, а продаж - $13,4 млрд і 1,8 млрд євро.

Показник інтервенцій НБУ почав знижуватися минулого місяця. У червні він сягав $3,96 млрд порівняно з $310 млн у лютому.


Олена Середа, ZN.ua





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